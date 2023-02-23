Южная Корея побила собственный рекорд самого низкого уровня рождаемости в мире

Сеул. Иллюстративное фото: pixabay.com

Южная Корея побила собственный рекорд, продемонстрировав самый низкий уровень рождаемости в мире в 2022 году. Падение коэффициента рождаемости усугубляет проблемы, которые стоят перед национальной экономикой, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным, опубликованным Статистическим управлением, в 2022 году количество новорожденных детей на одну женщину упало до 0,78. В 2021 году этот коэффициент составлял 0,81, что уже было самым низким показателем среди 260 стран, данные которых отслеживает Всемирный банк.

Низкая рождаемость несет в себе долгосрочные риски для экономики, поскольку сокращает численность рабочей силы, которая лежит в основе роста и жизнеспособности. Расходы на социальное обеспечение стареющего населения истощают национальную казну, которую в ином случае можно было бы использовать для развития бизнеса, исследований и других направлений, имеющих ключевое значение для развития страны.

Сокращение рабочей силы является основной причиной снижения темпов роста экономики Южной Кореи. По данным Статистического управления Кореи, население трудоспособного возраста достигло своего пика в 37,3 млн человек в 2020 году, а к 2070 году оно может сократиться почти вдвое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010391-yuzhnaya-koreya-pobila-sobstvennyy-rekord-samogo-nizkogo-urovnya-rozhdaemosti-v-mire/