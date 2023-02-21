Мадрид, Испания. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Новую визу для "цифровых кочевников" запустили в Испании. Ее могут получить работающие на удаленке люди, которым для работы необходим лишь компьютер и выход в интернет. При этом претенденты должны иметь определенный запас средств, который может покрыть их расходы в Испании, передает CNBC.

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По данным Министерства интеграции, социального обеспечения и миграции Испании, новая виза предназначена для иностранцев, которые работают удаленно с помощью компьютера и смартфона. Кандидаты должны быть гражданами стран, не входящих в Еврозону, а также быть самозанятыми, либо работать в компании, зарегистрированной за пределами Испании. Претендент также должен не иметь судимостей и подтвердить свою квалификацию наличием диплома о высшем образовании.

Кандидаты также должны иметь достаточно денег для пребывания в Испании. Минимальный ежемесячный доход "цифрового кочевника" должен как минимум в два раза превышать размер минимальной заработной платы в Испании. На сегодняшний день она составляет 1260 евро (1340 долларов США). Для того, чтобы взять с собой членов своей семьи, кандидат должен продемонстрировать еще более высокие доходы.

Эксперты отмечают, что количество поисковых запросов Google "виза для цифровых кочевников в Испанию" в 2023 году увеличилось на 66%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010073-novuyu-vizu-dlya-tsifrovyh-kochevnikov-zapustili-v-ispanii/