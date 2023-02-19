Сирия заявила об израильском ракетном ударе по Дамаску

Разрушения после ракетных ударов в Дамаске. Фото: Louai Beshara/AFP/Getty Images

Сирийские военные заявили, что пять человек погибли после ракетного удара по Дамаску, нанесенного, как они утверждают, Израилем в ночь на воскресенье.

Ссылаясь на военный источник, государственные СМИ сообщили, что вскоре после полуночи Израиль нанес авиаудары по нескольким районам столицы, в результате чего пять человек погибли, в том числе один военный. Еще 15 жителей города, по их данным, были ранены.

В результате удара были повреждены несколько зданий в густонаселенном районе Кафр Соуза недалеко от мечети Омейядов, расположенной в историческом центре Дамаска.

В этом районе находится большой хорошо охраняемый комплекс спецслужб. Многоэтажные здания силовиков расположены посреди жилой застройки, отмечает Reuters.

Израильские военные отказались комментировать удар, когда к ним обратилось агентство Reuters. Израиль часто атакует цели в Сирии, связанные с Ираном и боевиками "Хезболлы", но редко признает свои действия.

Воскресная атака стала первой с тех пор, как 12 дней назад на северо-западе страны, а также в соседней Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8.

По словам сирийских официальных лиц, удар, нанесенный в 00:22 по местному времени, также нанес ущерб нескольким домам в пригородах Дамаска. Минобороны страны утверждает, что ракеты были запущены с Голанских высот, аннексированных Израилем в 1981 году.

В феврале 2008 года в Кафр Соузе в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погиб один из лидеров "Хезболлы" Имад Мугние.

Иран расширил свое военное присутствие в Сирии в последние годы и закрепился в большинстве районов, контролируемых государством, имея под своим командованием тысячи ополченцев и местных военизированных формирований, пишет Reuters со ссылкой на источники в западной разведке.

Правительство сирийского президента Башара Асада никогда публично не признавало, что иранские силы действуют от его имени в гражданской войне в Сирии, признавая при этом, что есть военные советники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009983-siriya-zayavila-ob-izrailskom-raketnom-udare-po-damasku/