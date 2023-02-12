Трое полицейских пострадали в ходе несанкционированной демонстрации в Швейцарии

Полиция Швейцарии. Иллюстративное фото: Editorial RF/Getty Images

Несанкционированная климатическая акция пошла накануне в швейцарии в кантоне Базель-Штадт. Участники демонстрации вступили в конфликт с сотрудниками полиции.

В акции приняли участие 400 человек. Для сдерживания протестующих местные полицейские применили резиновые пули, пишет РИА Новости.

В результате столкновения пострадали трое полицейских.

"В субботу около 400 человек собрались на несанкционированную демонстрацию… После предупреждения полиции… осталось около 200 демонстрантов в масках, которые активно стремились к конфронтации с полицией. Имели место насилие и порча имущества. Полиции кантона Базель-Штадт пришлось применить резиновые пули, вещества раздражающего действия и перцовые баллончики", - сообщили полицейские.

По данным сотрудников правопорядка, протестовавшие вели себя агрессивно, бросали в полицейских пиротехнику, бутылки, пакеты с краской и камни.

Две сотрудницы полиции и один полицейский получили ранения в результате взрыва пиротехники, подчеркнули стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009070-troe-politseyskih-postradali-v-hode-nesanktsionirovannoy-demonstratsii-v-shveytsarii/