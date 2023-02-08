Власти США инвестируют 5 млрд долларов в безопасное движение по всей стране

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство транспорта США выделит пять миллиардов долларов на поддержку местных инициатив, направленных на снижение смертности и травматизма на дорогах. Гранты от программы "Безопасные улицы для всех" призваны сохранить жизни людей, передает Bloomberg.

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Долгое время Детройт был одним из самых опасных городов США для пешеходов и велосипедистов. По состоянию на 2020 год город занял второе место по смертности в результате аварий (после Мемфиса, штат Теннеси), а также третье место по смертности пешеходов.

Широкие улицы Детройта в свое время были построены с расчетом на то, что в городе будет жить в три раза больше людей, чем живет сейчас. Именно из-за этого многие водители не соблюдают скоростной режим и создают аварийные ситуации. 80% жителей Детройта, принявших участие в опросе 2021 года, назвали эту проблему приоритетной для города.

Теперь городу удастся запустить проект по борьбе с небезопасным движением благодаря 4,8 млн долларов от программы Министерства транспорта США "Безопасные улицы и дороги для всех". Программа, учрежденная в соответствии с законом президента Байдена об инфраструктуре, выделяет 800 млн долларов на поддержку местных инициатив, направленных на снижение смертности и травматизма на дорогах.

Деньги от государства пойдут на финансирование 510 проектов, большинство из которых поможет местным органам власти и племенным общинам разработать собственные планы действий по обеспечению безопасности дорожного движения.

И это лишь первый раунд финансирования. В общей сложности программа выделит рекордные пять миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Следующий раунд финансирования в размере 1,1 млрд долларов произойдет уже в апреле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008359-vlasti-ssha-investiruyut-pyat-milliardov-dollarov-v-bezopasnoe-dvizhenie-po-vsey-strane/