Присяжные признали экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным и не заслуживающим снисхождения

Сергей Фургал. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images

Коллегия присяжных заседателей признала экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем трем эпизодам дела. Присяжные посчитали доказанной его вину в двух убийствах и покушении на убийство, совершенных в начале 2000-х. Наказание суд назначит позже, но пожизненный срок Фургалу не грозит.

Оглашение вердикта состоялось в Мособлсуде, где проходило выездное заседание Люберецкого городского суда. Услышав решение, Фургал, который вину не признал, крикнул из "аквариума", что ему стыдно за присяжных, пишет телеграм-канал "Штаб Фургала".

Сначала коллегия признала Фургала виновным в покушении на убийство амурского бизнесмена Александра Смольского. Затем присяжные признали экс-губернатора виновным в организации убийств двух предпринимателей - Евгения Зори и Олега Булатова. С этими предпринимателями, по версии обвинения, Фургал конкурировал, когда занимался бизнесом в 2000-е годы.

По всем трем эпизодам присяжные признали Фургала не заслуживающим снисхождения.

Однако пожизненное лишение свободы Фургалу не грозит, отмечает Интерфакс. Хотя он признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, срок привлечения к ответственности по ним - 15 лет, и пожизненный срок назначен быть не может. Об этом же заявил адвокат Фургала Михаил Карапетян.

"По всем преступлениям, в которых признали виновным Фургала, истек срок давности. Три из них являются особо тяжкими, так что назначать за них наказание или нет, решит суд. Но по закону в таких случаях пожизненный срок лишения свободы назначить нельзя", - сказал он ТАСС.

Такой же вердикт вынесен и в отношении еще трех подсудимых, которых следствие считает сообщниками Фургала - Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова. Однако Кадырова присяжные признали заслуживающими снисхождения (он проходил по одному эпизоду).

Накануне подсудимые выступили с последним словом, как и ранее, заявив о своей невиновности и попросив присяжных об оправдании.

"Если вы осудите нас, невиновных, это будет большой грех, - сказал в своем последнем слове Фургал. - Поскольку истинные виновные будут, улыбаясь, ходить на свежем воздухе. Я не большой христианин, но оправдать надо нас, чтобы свободным воздухом могли дышать мы. А теперь я сяду и буду ждать вашего справедливого вердикта".

Обсуждение обвинительного вердикта присяжных назначено на 6 февраля.

В чем обвинили Фургала

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Смольского, а также убийства Зори и Булатова. Следствие утверждает, что решения о совершении убийств "были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников".

"С целью расширения бизнеса" Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков открыли в Амурской области пункты по приему металлолома, где "аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский". Тот принимал металлолом по более высокой цене, "создавая конкуренцию Фургалу", утверждало следствие.

"Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы, - сообщал Следственный комитет России. - Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента".

В гараж, где находился Смольский, были брошены две гранаты - одна взорвалась рядом с воротами, вторая попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После нападения он снизил закупочные цены на металлолом, рассказывали в СКР.

Фургал и его партнер Мистрюков, по версии следствия, организовали убийство предпринимателя Зори - "поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта" из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода.

"Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Палей, который также в настоящее время находится под стражей", - заявляли в СКР.

После убийства Зори Фургал, Мистрюков и еще один деловой партнер будущего губернатора Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, но в 2004 году их уголовное преследование было прекращено ввиду недостаточности доказательств.

По версии следствия, Булатов - бывший сотрудник милиции - тоже подозревал, что его компаньоны организовали убийство Зори. Опасаясь обращения Булатова, Фургал и Мистрюков "дали указание" убить его, которое "вновь исполнил Палей".

Булатов был расстрелян возле дома, где его обнаружила еще живым несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор после выстрелов. От полученных ран он умер на месте.

Губернатор Фургал

Виновным в убийствах не признавал себя не только Фургал, но и его избиратели. После ареста губернатора в Хабаровске несколько месяцев проходили акции протеста.

Акции протеста в Хабаровске. Фото: Aleksandr Yanyshev/AFP via Getty Images

Фургал выдвигался в губернаторы от ЛДПР и стал одним из четырех кандидатов в губернаторы, которые на выборах в сентябре 2018 года смогли опередить выдвиженцев Кремля. А в ночь на 9 июля 2020 года его задержали в Хабаровске и отправили самолетом в Москву. С тех пор он содержится в СИЗО "Лефортово".

Фургала называли "народным губернатором", хотя на выборах он, по мнению политологов, играл роль технического кандидата, согласованного с прежними властями Хабаровского края. Поддержанного Кремлем губернатора Вячеслава Шпорта он тем не менее победил.

Бывший врач-невролог и бизнесмен, Фургал с 2007 года и до избрания главой Хабаровского края был депутатом Госдумы от ЛДПР. "С ним долго работала администрация президента, он выполнял распоряжения, он всегда говорил, что он человек президента", - рассказывал Би-би-си профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Собеседник Би-би-си в администрации президента связывал арест Фургала с отказом от предложения сложить губернаторские полномочия по собственному желанию.

Фургал и другие фигуранты дела, за исключением Мистрюкова, вину не признали и просили рассмотреть их дело в суде присяжных. Мистрюков заключил досудебное соглашение, дал показания на других обвиняемых, его дело было выделено в отдельное производство.

На суде Фургал утверждал, что его бывший деловой партнер "решил путем оговора себя и других выйти на свободу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007858-prisyazhnye-priznali-eks-glavu-habarovskogo-kraya-sergeya-furgala-vinovnym-i-ne-zasluzhivayuschim-snishozhdeniya/