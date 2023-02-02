Крупнейшая за 10 лет забастовка охватила Великобританию (видео)

Забастовка в Лондоне. Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

В Великобритании началась национальная забастовка, к которой уже присоединилось более полумиллиона работников. Поводами послужили рост инфляции и правительственная инициатива по введению минимального объема работы для бастующих.

Как пишет Euronews, участники шествий потребовали улучшить условия труда и повысить зарплаты.

"Нам действительно должны платить больше. Я думаю, образованию нужно больше финансирования. Больше кадров, больше конкуренции, так, чтобы у директора был выбор между 20 учителями, а не двумя, чтобы наши дети получали качественное образование. Да, я думаю, нам просто нужно больше, больше и больше";

"Это же политический выбор. Я знаю, что деньги есть, у страны есть деньги, это одна из самых богатых стран Европы. Просто учащиеся государственных школ недостаточно важны, чтобы тратить больше денег на их образование", — поделились участники забастовки с журналистами.

Из-за забастовки в среду в Соединенном Королевстве были закрыты тысячи школ, в десятках университетов сорваны лекции, нарушена работа общественного транспорта, частично прервано железнодорожное сообщение, многие авиарейсы отменены или задержаны.

По данным телеканала Sky News, основную часть бастующих представляют сотрудники сферы образования - более 300 тыс. учителей и 70 тыс. преподавателей вузов. Вместе с ними на акции протеста вышли госслужащие, железнодорожники и другие работники транспортного сектора.

По данным CNN, профсоюз учителей Британии анонсировал семь забастовок в феврале и марте. Отмечается, что оплата труда опытных учителей снизилась на 23% с 2010 года с учетом инфляции. Кроме того, на следующей неделе на забастовку выйдут водители и медперсонал.

Представитель Министерства образования, комментируя забастовку, заявил, что она "наносит большой ущерб образованию детей, особенно после нарушений, с которыми дети столкнулись за последние два года".

Между тем член профсоюза Сиан Эллиотт рассказала изданию, что решение о проведении забастовки работниками образования было простым. По ее словам, вместо того, чтобы разрешить споры об оплате труда, правительство поспешно провело через парламент законопроект о борьбе с забастовками без надлежащего изучения или оценки воздействия.

Издание сообщает, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году инфляция в Великобритании составит выше 8% по сравнению с 4,6% в странах с развитой экономикой и 6,6% - во всем мире.

Пока официального ответа властей на забастовку не было.

Напомним, ранее массовые акции протеста охватили Францию - здесь люди бастуют против новой пенсионной реформы, которая повлечет за собой повышение пенсионного возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007696-krupneyshaya-za-10-let-zabastovka-ohvatila-velikobritaniyu-video/