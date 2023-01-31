Над Красноярском пролетел метеор (видео)

Метеор. Кадр из видео: vk.com/kraschp

Над Красноярском и прилегающими районами города пролетел метеор - очевидцы сняли на видео уникальные кадры. Инцидент прокомментировали в МЧС.

Кадры, снятые очевидцами, появились в местных пабликах, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как светящийся объект движется по небу и через некоторое время пропадает. По информации корреспондентов, метеор пролетел над городом в вечернее время, примерно между 20:30 и 21:00 по местному времени.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили корреспондентам издания, что с информацией о пролетавшем объекте к ним никто не обращался.

В паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" пользователи рассказали, что видели метеорит вживую.

"Вживую выглядело страшнее", "Желание загадал", "Весь район осветило", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007538-nad-krasnoyarskom-proletel-meteor-video/