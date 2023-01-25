"Одинокий и странный человек": в Испании задержан подозреваемый в рассылке бомб в посольства Украины

Задержанный. Иллюстративное фото: Matthew Horwood / Getty Images

Испанская полиция сообщила о задержании не севере страны 74-летнего испанца в связи с событиями в ноябре и декабре 2022 года, когда в разные учреждения, в том числе в посольства Украины и США в Испании, по почте приходили бомбы.

Известно, что задержанный до выхода на пенсию работал государственным служащим. Газета ABC пишет, ссылаясь на свои источники, что подозреваемый - "одинокий и странный человек с пророссийскими взглядами".

По версии следствия, мужчина, предположительно, действовал в одиночку.

Следствие предполагает, что подозреваемый в ноябре 2022 года отправил по разным адресам шесть посылок с самодельными бомбами примитивной конструкции. Одна из них взорвалась.

"Заминированные бандероли"

30 ноября в результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один сотрудник посольства.

На следующий день испанские силы безопасности обнаружили в дипломатической корреспонденции еще три взрывных устройства, аналогичных тому, что взорвалось в посольстве Украины.

Одно из было них отправлено по почте в спутниковый центр Европейского союза под Мадридом, другое - перехвачено в американском посольстве в испанской столице.

огда же выяснилось, что 24 ноября похожую "заминированную бандероль" получил по почте премьер-министр Испании Педро Санчес.

Американская пресса на этой неделе цитировала источники в спецслужбах США и европейских стран, утверждавшие, что за рассылкой бомб в Испании стоят офицеры российской военной разведки, руководившие базирующейся в России группой боевиков расистского толка.

Как сообщала New York Times со ссылкой на американских чиновников, следователи изучают возможную связь терактов с "Русским имперском движением" - радикальной группировкой, имеющей членов и соратников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.

Посольство России в Испании назвало эту публикацию фантазией, не содержащей ни одного доказательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006773-odinokiy-i-strannyy-chelovek-v-ispanii-zaderzhan-podozrevaemyy-v-rassylke-bomb-v-posolstva-ukrainy/