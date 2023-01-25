Желающих пересечь границу России могут обязать заранее бронировать дату и время

Граница РФ. Иллюстративное фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

В Госдуме РФ подготовили законопроект, согласно которому россияне и иностранные граждане, желающие пересечь российскую границу, должны будут заранее зарезервировать время и дату, передает РБК.

Поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России", которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте, внес глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Поправки затронут автомобили, принадлежащие как российским гражданам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Пересечение границы будет осуществляться в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством России, говорится в документе. Резервировать дату и время должны не только перевозчики, но и частные лица.

Если поправки будут приняты, кабмин установит порядок, который будет включать в себя:

перечень документов, требуемых для бронирования;

контроль за пересечением границы;

категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди;

порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Издание сообщает, что, согласно документу, изменения должны заработать уже с 1 марта 2023 года.

Резервировать дату и время пересечения границы можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов РФ.

При этом депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что не следует воспринимать законопроект как сигнал о подготовке к закрытию границ.

"Бронирование определенного времени пересечения пограничных пунктов — хорошая практика для распределения потоков автотранспорта. Предварительная запись обычно гарантирует получение услуги в определенное время и без длительного ожидания", — пояснил Нилов.

Он также заверил, что проект рассчитан в первую очередь на коммерческий сектор - на большегрузы.

Отмечается, что еще 19 января концерн "Телематика" начал внедрение единой системы электронного бронирования очереди на российских многосторонних автомобильных пунктах пропуска.

"Создаваемая единая система бронирования очереди кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска. Услуга будет предоставляться бесплатно для физических и юридических лиц", — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Согласно заявлению концерна, после прохождения регистрации водитель должен будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение направят на электронную почту и через СМС-оповещение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006652-zhelayuschih-peresech-granitsu-rossii-mogut-obyazat-zaranee-bronirovat-datu-i-vremya/