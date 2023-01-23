Почти во всем Пакистане отключили свет

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Почти 220 миллионов человек в Пакистане - наибольшая часть населения - остались без электричества из-за аварии в энергосистеме, произошедшей сегодня утром, передает CNN.

Министерство энергетики республики сообщило, в 07:34 по местному времени (08:34 - по времени Астаны) в работе национальной сети произошла авария, которая вызвала широкомасштабный сбой в энергосистеме.

В ведомстве сообщили, что работы по обслуживанию системы быстро продвигаются.

Часть электросетей была восстановлена в столице Пакистана - Исламабаде - и в городе Пешавар. Что касается других регионов - когда подача электричества будет восстановлена, неизвестно.

Согласно данным, без света после утреннего сбоя остались 220 миллионов человек, тогда как население страны составляет чуть более 232,6 млн граждан.

Пакистан, как сообщается, уже длительное время борется с энергетическим кризисом. По всей стране усиленно экономят электричество.

Премьер-министр Шехбаз Шариф приказал всем федеральным ведомствам сократить потребление энергии на 30%. Также все рынки в стране теперь должны закрываться к 20:30, а рестораны - к 22:00.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, по состоянию на 2023 год население Пакистана составляет 232,6 млн человек.

Государство граничит с Ираном на западе, Афганистаном - на северо-западе и севере, Китаем - на северо-востоке и Индией - на востоке и юго-востоке. На юге омывается водами Аравийского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006359-pochti-vo-vsem-pakistane-otklyuchili-svet/