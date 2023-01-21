Премьера Британии Риши Сунака оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности

Риши Сунак. Фото: Henry Nicholls / Pool / AFP / Getty Images

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности, когда ехал в автомобиле на пассажирском месте.

Полиция графства Ланкашир на северо-западе Англии заявила, что выписала штраф "42-летнему мужчине из Лондона".

Штраф за непристегнутый ремень безопасности в движущемся автомобиле - 100 фунтов (около 8,5 тыс. рублей), он может возрасти до 500 фунтов, в случае если нарушитель обратится в суд, но будет признан виновным.

В заявлении Даунинг-стрит говорится, что Сунак "полностью признает свою ошибку и приносит извинения", и заплатит штраф.

Премьер-министр, как утверждается, отстегнул ремень безопасности на время съемок промо-ролика в графстве Ланкашир о программе британского правительства по развитию регионов.

Это второй штраф Сунака за время его работы в правительстве. В апреле прошлого года он был оштрафован вместе с Борисом Джонсоном и его женой Кэрри за нарушение карантинных правил, введенных на время пандемии. Речь идет об одной из вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна: Сунак участвовал в праздновании дня рождения тогдашнего премьер-министра в июне 2020 года.

В партии либерал-демократов уже заявили, что, став вторым премьером в истории, оштрафованным полицией, Сунак "продемонстрировал такое же неуважение к правилам, как и Борис Джонсон".

"Они ведут себя так, будто для них закон один, а для остальных другой, но этот штраф - знак того, что консерваторы в итоге понесут заслуженное наказание", – сказала лидер партии Дейзи Купер.

В партии лейбористов заявили, что скандал со съемкой превратил премьер-министра в "посмешище".

Ранее депутат парламента от Консервативной партии (ее возглавляет Сунак) Саут Бентон предположил, что полиция Ланкашира напрасно тратит свое время, расследуя инцидент.

"Подавляющее большинство людей подумало бы, что политически мотивированные жалобы на ремни безопасности - это неэффективное использование ресурсов", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006222-premera-britanii-rishi-sunaka-oshtrafovali-za-nepristegnutyy-remen-bezopasnosti/