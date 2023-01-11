Все внутренние рейсы приостановили в США из-за сбоя в системе

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 11 января, отключилась система оповещения пилотов о безопасности перед полетом. Из-за этого все внутренние рейсы временно приостановили, передает телеканал CNN.

Сообщается, что Федеральное авиационное управление США (FAA) приказало прекратить все вылеты внутренних рейсов после того, как система, предоставляющая пилотам предупреждения о безопасности перед полетом, отключилась.

В заявлении FAA говорится, что все внутренние вылеты были отложены до 09:00 по восточному времени (20:00 по времени Астаны). Специалисты работают над восстановлением системы NOTAMS (Notification to Air Missions).

Кроме того, компания FlightAware, которая отслеживает задержки и отмены авиарейсов, сообщила, что почти 1200 рейсов в Соединенные Штаты и из них были задержаны по состоянию на 06:45 по восточному времени. Тем не менее отменено было пока только 93 рейса.

Добавим, что, как пишет сайт Usastep.com, многие жители США предпочитают путешествовать на самолете, так как это быстро, удобно и не особо дорого, а аэропорты есть почти в каждом городке.

В большинстве своем американцы путешествуют налегке и весь свой багаж берут с собой в самолет, как ручную кладь.

При этом абсолютно весь багаж, который сдается – платный. Это будет стоить от 25 до 50 долларов (от 11,5 до 23 тыс. тенге по нынешнему курсу). Нередко стоимость провоза багажа может стоить даже дороже, чем сам билет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005005-vse-vnutrennie-reysy-priostanovili-v-ssha-iz-za-sboya-v-sisteme/