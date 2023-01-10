Адвокаты Илона Маска просят перенести суд в Техас из-за нелюбви калифорнийцев

Илон Маск. Фото: Gotham/Getty Images

Адвокаты Илона Маска просят перенести место проведения суда по групповому иску акционеров из Калифорнии в Техас. По их словам, это необходимо сделать из-за негативного отношения к предпринимателю со стороны калифорнийских политиков и прессы, передает CNBC.

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Защитники миллиардера обратились к федеральному судье Сан-Франциско с просьбой перенести судебное разбирательство из Северной Калифорнии в Западный Техас, ссылаясь на негативное общественное мнение, которое может повредить ходу судебного заседания.

Маск, а также некоторые нынешние и бывшие члены совета директоров Tesla должны предстать перед судом присяжных по групповому иску акционеров, которые утверждают, что Маск манипулировал акциями Tesla в 2018 году.

Тогда гендиректор компании заявил у себя в Twitter, что рассматривает возможность приватизации своей компании по производству электромобилей по цене 420 долларов за акцию. После этого твита торги акциями Tesla были остановлены, а в течение нескольких следующих недель они оставались нестабильными.

Тогда сам Маск проживал в Калифорнии, а штаб-квартира компании располагалась в Пало-Альто. В 2020 году гендиректор Tesla и SpaceX переехал в Техас. А в 2021 году компания по производству электромобилей переместила штаб-квартиру в Остин.

В ходатайстве о переносе места судебного заседания адвокаты утверждают, что отношение к предпринимателю в Калифорнии резко ухудшилось после того как он приобрел Twitter. Не так давно, во время одного публичного мероприятия в Сан-Франциско, зрители освистали вышедшего на сцену Илона Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004629-advokaty-ilona-maska-prosyat-perenesti-sud-v-tehas-iz-za-nelyubvi-kaliforniytsev/