Послом США в России впервые станет женщина

Линн Трейси. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Американские сенаторы утвердили назначение кадровой сотрудницы Госдепартамента Линн Трейси новым послом США в России, передает РИА Новости.

За кандидатуру, выбранную президентом США Джо Байденом, уже проголосовали 55 из ста членов нижней палаты конгресса при одном голосе против.

Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве: в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.

Россия ранее одобрила кандидатуру Трейси. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.

До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении.

Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002520-poslom-ssha-v-rossii-vpervye-stanet-zhenschina/