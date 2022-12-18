Рекордное количество снега выпало в Москве: в аэропортах отменяют рейсы (фото, видео)

Машины в снегу в Москве. Фото: t.me/rt_russian

В российской столице на данный момент выпало уже более 33 сантиметров снега. Как сообщает РИА Новости, это рекордные показатели. Из-за непогоды в московских аэропортах отменены почти два десятка рейсов.

Как сообщил изданию ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уровень снега в Москве сейчас составляет от 33 до 38 сантиметров. Он побил рекорд 1989 года, когда в столице России высота снежного покрова достигала 31 сантиметра.

"К 09:00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 сантиметров – с 23 до 33 сантиметров, на Балчуге (улица и историческая местность в Москве – прим. ред.) сугробы выросли до 38 сантиметров. Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль.

Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году – 31 сантиметр, и в 1993 году – 30 сантиметров", – сообщил специалист.

Он добавил, что снег продолжится до вечера, а значит сугробы продолжат расти и прибавят еще несколько сантиметров

По данным Telegram-канала РИА Новости, к уборке Москвы от снега привлечено почти 119 тыс. работников и свыше 12,5 тыс. единиц техники. Коммунальщики укрывают машины матрасами, чтобы их не повредило снегом, который они сбрасывают с крыш.

В соцсетях москвичи делятся кадрами заснеженных улиц.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, на дорогах мегаполиса образовались гололед и снежные заносы.

"Фуры буксуют и создают пробки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным одного из популярных сервисов расписаний, сейчас в аэропортах Москвы отменено 16 рейсов, а еще более 70 – задержано.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001963-rekordnoe-kolichestvo-snega-vypalo-v-moskve-v-aeroportah-otmenyayut-reysy-foto-video/