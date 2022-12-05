Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Владимир Зеленский в Херсоне. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Международное деловое издание Financial Times назвало президента Украины Владимира Зеленского человеком года, отметив, что он заслужил место в истории благодаря своему выдающемуся проявлению лидерских качеств и силы духа.

В большом материале на сайте Financial Times авторы объясняют, почему именно Зеленский стал человеком года по их мнению.

"Он стал знаменосцем либеральной демократии в более широкой глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход XXI века.

Зеленский также стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии. Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года", – говорится в публикации.

Кроме того, украинского президента сравнили с британским премьер-министром Уинстоном Черчилем, который выступал по радио, чтобы сплотить свою страну.

"Зеленский использует социальные сети для неустанной кампании за военную и финансовую поддержку Запада, превращая бедственное положение своего народа в моральный рычаг воздействия на лидеров Европы и США. Он убедил европейцев нести огромные расходы, чтобы противостоять Путину и предложить Киеву путь к членству в ЕС", – добавили авторы.

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

По данным с официального сайта президента Украины, 21 апреля 2019 Владимир Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая он принял присягу перед народом Украины как глава государства.

Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В 1995-2000 годах учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение", получил квалификацию юриста.

Как пишет издание Gazeta.ru, в студенческие годы он увлекся КВН, входил в состав популярной тогда команды "Запорожье — Кривой Рог — Транзит", а позднее вместе с другими кавээнщиками собрал собственную команду — "95-й квартал".

В начале 2000 годов команда довольно успешно выступала в Высшей лиге КВН, а затем переросла в самостоятельный творческий проект — студию "Квартал-95", совладельцем которой стал Зеленской.

Студия занималась производством развлекательных программ для украинских и российских телеканалов и организацией концертов и шоу.

Позже Зеленский продолжил свою творческую деятельность в качестве актера (одна из самых известных его ролей — в сериале "Слуга народа" об истории школьного учителя, неожиданно ставшего президентом), сценариста и продюсера. Всего на его счету несколько десятков проектов в сфере кино.

В политическую жизнь Украины Зеленский активно включился в 2018 году, когда объявил о создании собственной партии "Слуга народа" (одноименной с популярным сериалом). Через несколько месяцев, в канун Нового года он обратился к украинцам и заявил о намерении участвовать в президентских выборах.

С момента начала боевых действия в Украине 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский остается на родине и продолжает руководить страной. В первые дни конфликта регулярно сообщалось, что он покинул Украину, однако эта информация не подтверждалась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000210-zelenskiy-stal-chelovekom-goda-po-versii-financial-times/