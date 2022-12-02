Журналиста, работавшего на казахстанский телеканал, осудили на 4 года в Беларуси

Дмитрий Лукша. Кадр из видео: instagram.com/lukshadm

Белорусский журналист Дмитрий Лукша, который являлся внештатным корреспондентом телеканала "Хабар 24", был осужден сегодня в Минске. Об этом сообщает издание "Беларусь сегодня".

Сообщается, что Дмитрию Лукше, ранее работавшему в БТ ("Белтелерадиокомпания"), были предъявлены обвинения по части 1 статьи 342 УК Республики Беларусь "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", а также по статье 369-1 УК РБ "Дискредитация Республики Беларусь".

При этом его жена Полина Половинко обвинялась в пособничестве в дискредитации Республики Беларусь. Также на скамье подсудимых оказались еще два человека.

По данным издания, Дмитрий Лукша до задержания работал внештатным корреспондентом казахстанского телеканала "Хабар 24". С ноября 2021 по март 2022 года он с другими подсудимыми снимал репортажи о происходящем в Беларуси для "Хабар 24" и других иностранных каналов.

По мнению следствия, данные сюжеты были постановочными и содержали недостоверную информацию о ситуации в Беларуси.

Приговором суда города Минск, столицы Беларуси, Дмитрий Лукша был осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Его супруга – на 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Двое других подсудимых получили 3 года ограничения свободы и полтора года лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что Дмитрий Лукша, по данным правозащитного центра "Вясна", журналист, ранее много лет работавший в "Белтелерадиокомпании". Совместным заявлением правозащитных организаций Беларуси от 18 мая 2022 года он был признан политзаключенным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999939-zhurnalista-rabotavshego-na-kazahstanskiy-telekanal-osudili-na-4-goda-v-belarusi/