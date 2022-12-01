Экс-президента Кыргызстана Атамбаева привезли в суд в машине "скорой" (видео)
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Бывшего президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, в отношении которого ведется судебное следствие, доставили в суд на машине скорой помощи.
Первомайский районный суд Бишкека продолжает рассматривать уголовное дело по июньским событиям 2010 года.
Как пишет 24.kg, в здание суда политика привезли на карете скорой помощи - кадрами с места событий поделились корреспонденты издания. Уточняется, что Атамбаева привезли в сопровождении десяти солдат Службы исполнения наказаний.
Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР.
Напомним, что летом Алмазбека Атамбаева оправдали по нескольким уголовным делам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999767-eks-prezidenta-kyrgyzstana-atambaeva-privezli-v-sud-v-mashine-skoroy-video/