Экс-президента Кыргызстана Атамбаева привезли в суд в машине "скорой" (видео)

Алмазбек Атамбаев. Кадр из видео: 24.kg

Бывшего президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, в отношении которого ведется судебное следствие, доставили в суд на машине скорой помощи.

Первомайский районный суд Бишкека продолжает рассматривать уголовное дело по июньским событиям 2010 года.

Как пишет 24.kg, в здание суда политика привезли на карете скорой помощи - кадрами с места событий поделились корреспонденты издания. Уточняется, что Атамбаева привезли в сопровождении десяти солдат Службы исполнения наказаний.

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

Напомним, что летом Алмазбека Атамбаева оправдали по нескольким уголовным делам.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999767-eks-prezidenta-kyrgyzstana-atambaeva-privezli-v-sud-v-mashine-skoroy-video/