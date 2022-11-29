Белый дом начал готовиться к Рождеству и Новому году (фото)

Рождественские ели в холле Белого дома. Фото: twitter.com/FLOTUS

Первая леди США Джилл Байден опубликовала фото из резиденции президента Соединенных Штатов. На кадрах из Белого дома запечатлены украшенные к Рождеству и Новому году комнаты.

"Во время праздников этого года в Белом доме мы надеемся запечатлеть дух, воплощенный в самой идее Америки: мы – люди", – написала Джилл Байден в соцсети.

Она показала кадры подготовки резиденции американского президента к грядущим праздникам – Рождеству и Новому году.

На фотографиях можно заметить нарядные ели, которые выставлены в разных комнатах, рождественские венки, богатые гирлянды. На одном из фото заметна маленькая инсталляция самого Белого дома, украшенная миниатюрными веночками.

"Традиции могут меняться, но наши общие американские ценности – вера в возможности, оптимизм и единство – сохраняются каждый сезон", – подчеркнула первая леди США.

В этом году католическое Рождество, 25 декабря, придется на воскресенье, а Новый год будет праздноваться с субботы, 31 декабря, на воскресенье, 1 января.

Добавим, что Белый дом, согласно данным Британской энциклопедии, официальный офис и резиденция президента Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия. Это дом и рабочее место президента США, а также штаб-квартира основных его сотрудников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999314-belyy-dom-nachal-gotovitsya-k-rozhdestvu-i-novomu-godu-foto/