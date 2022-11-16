В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов

Аэропорт Шереметьево. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга впервые введен максимальный, третий, уровень угрозы терактов. Авиаперевозчиков и аэропорты уведомили о необходимости принять дополнительные меры безопасности, передает газета "Известия".

Соответствующее письмо о введении с 10 ноября максимального уровня угрозы терактов от Ространснадзора получили аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в Москве и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

В Шереметьево появились бетонные блоки вдоль территории, а в Пулково — досмотр металлоискателем при выходе на посадку.

Ространснадзор уведомил авиапредприятия, что теперь им необходимо принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз.

Как уточняет издание, в России существует три уровня безопасности транспортных объектов:

первый уровень вводится при потенциальной угрозе совершения акта незаконного вмешательства (АНВ) на транспорте. Он действует постоянно;

второй уровень подразумевает наличие непосредственной опасности, то есть уже конкретные условия и факторы;

третий, самый высокий, вводится при прямых угрозах, уже создавших опасность совершения АНВ. Обычно его устанавливают не более чем на 15 дней.

По данным издания, теперь аэропорты должны увеличить число групп быстрого реагирования и работников сил обеспечения транспортной безопасности, ввести дополнительные меры по выявлению нарушителей, не допускать на территорию перевозочного сектора людей с разовыми пропусками и другое.

Члены экипажа должны будут досматривать все бардачки, ниши и шкафчики в туалетных комнатах, телеги и полутелеги, контейнеры, служебные отсеки, ниши со спасательными жилетами. Экипажам авиакомпаний запрещено принимать какие-либо посылки или предметы для перевозки от посторонних.

Бортпроводникам рекомендуют по возможности не допускать в самолет сотрудников обслуживающих компаний аэропорта, а перевозочные документы – принимать и оформлять у трапа.

Издание также отмечает, что 28 октября мужчина в состоянии наркотического опьянения заехал на тротуар, пробил периметровое ограждение аэропорта Пулково и, проехав в зону транспортной безопасности, выехал к стоянке воздушного судна. Его арестовали по обвинению в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. После этого в Пулково был введен максимальный уровень безопасности на воздушном транспорте.

"Власти продолжают обсуждать усиление антитеррористической защиты критически важных и потенциально опасных объектов", — говорится в сообщении издания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997340-v-aeroportah-moskvy-i-sankt-peterburga-vpervye-vveli-maksimalnyy-uroven-ugrozy-teraktov/