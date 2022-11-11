В Microsoft заявили, что Россия совершила кибератаки на Украину и Польшу

Хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители компании Microsoft заявили, что российские хакеры, связанные с военными, могут быть причастны к кибератакам на украинские и польские транспортные и логистические организации, передает CNN.

Заявление о причастности России к кибератакам в Польше и Украине Microsoft сделали в четверг, 10 ноября.

Отмечается, что атаки совершались с помощью программ-вымогателей. Это тип вредоносного программного обеспечения, который блокирует компьютер, а затем требует выкуп за то, чтобы разблокировать его.

Программа сначала получает доступ к устройству – в зависимости от типа программы-вымогателя шифруется либо вся операционная система, либо отдельные файлы, – а затем от пострадавших требуют выкуп.

Представитель Microsoft сообщил CNN, что взломы нанесли ущерб транспортным и логистическим компаниям в Польше и Украине. Степень повреждения была неясна. При этом компания утверждает, что взломы совершила группа, которая, как предполагается, работает от имени российской военной разведки.

Как подчеркивает телеканал, это редкий публичный пример предполагаемого российского взлома, который нанес ущерб стране-члену НАТО, то есть Польше.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что кибератака может привести к срабатыванию статьи НАТО о коллективной обороне, требующей от всех членов защищаться от нападения на другого члена. Однако пока не ясно, что именно альянс может счесть за нападение, которое требует ответа, когда речь идет о кибератаках.

Тем не менее в заявлении группы исследователей из Microsoft, которая работала напрямую с украинским правительством по реагированию на взломы, сообщалось, что атаки программ-вымогателей, связанных с российским ГРУ (Главным разведывательным управлением), сигнализируют о "повышенном риске для организаций, напрямую поставляющих или транспортирующих гуманитарную или военную помощь в Украину".

НАТО или Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization) – это военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), США и Канаду. На данный момент в НАТО входит 30 государств.

Принцип коллективной обороны занимает центральное место в основополагающем договоре НАТО. Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Принцип коллективной обороны закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.

Впервые за свою историю НАТО применила статью 5 после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года против США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996819-v-microsoft-zayavili-chto-rossiya-sovershila-kiberataki-na-ukrainu-i-polshu/