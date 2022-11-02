Премьер-министр Дании ушла в отставку

Метте Фредериксен. Фото: Jonathan Nackstrand / AFP / Getty Images

Премьер-министр Дании и лидер социал-демократов Метте Фредериксен подала в отставку. Об этом она проинформировала королеву Маргрете II сегодня, 2 ноября, передает ТАСС.

Фредериксен, как сообщается, проинформировала королеву Дании о результатах всеобщих выборов в Фолькетинг (парламент страны), состоявшихся 1 ноября.

"Я проинформировала королеву о результатах выборов. Я подала заявление об отставке правительства", — сказала она.

На минувших выборах в Дании победила Социал-демократическая партия во главе с действующим премьером Метте Фредериксен, передает "Европейская Правда".

Левый "Красный блок", то есть социал-демократы, по итогам подсчетов 100 процентов голосов получил 87 мандатов из 179. А правый "Синий блок", где ведущую роль играет Консервативная народная партия - 72. Центристская партия "Умеренные" экс-премьера Ларса Лекке Расмуссена получила всего 16 мандатов.

К слову, досрочные выборы были назначены после того, как Социал-либеральная партия, поддерживавшая правительство Фредериксен, решила отозвать поддержку ее правительства.

Победа позволила социал-демократам получить мандат для формирования правительства на еще один четырехлетний срок.

Метте Фредериксен занимает пост премьер-министра Дании с июня 2019 года. После оглашения результатов она сообщила, что намерена начать переговоры по формированию новой "широкой коалиции", объединив левых и правых, передает Bloomberg. При этом процесс формирования нового правительства, как считает издание, может занять несколько недель.

Как говорит главный экономист банка Северной Европы "Nordea" Хельге Педерсен, повторное назначение Фредериксен "представляется очевидным".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995461-premer-ministr-danii-ushla-v-otstavku/