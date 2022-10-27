Германия сочла "Северный поток-2" непригодным к поставкам газа

Трубопровод "Северный поток-2". Фото: Sean Gallup / Staff / Getty Images

В правительстве Германии считают, что обе нитки "Северного-потока-2" пострадали после взрывов в сентябре, поэтому они непригодны для прокачки топлива, передает РБК.

"Очень вероятно, что акт диверсии с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, поэтому в настоящее время отсутствует техническая доступность", – сообщили в правительстве на парламентский запрос лидера фракции "Альтернатива для Германии" Лейфа-Эрика Хольма.

Отмечается, что партия "Альтернатива для Германии" выступает за запуск "Северного потока-2" и критикует действия правительства страны в отношении достижения энергетической независимости от российского топлива.

Напомним, первые три утечки на газопроводе "Северный поток" были обнаружены 26 сентября. Сообщалось, что в одной из ниток "Северного потока-2" в районе острова Борнхольм упало давление. В трубе обнаружили дыру, которая и стала причиной утечки газа.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на трубопроводе.

Расследовать происшествие начали Германия, Дания и Швеция. При этом как европейские, так и российские власти не исключили возможность диверсии.

Позднее представители немецкого МВД сообщили, что полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП с газопроводом "Северный поток". Теперь собранные данные направят следственной группе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994586-germaniya-sochla-severnyy-potok-2-neprigodnym-k-postavkam-gaza/