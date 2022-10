Илон Маск вошел в офис Twitter с раковиной в руках

Илон Маск. Кадр из видео: twitter.com/elonmusk

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посетил штаб-квартиру Twitter. Он зашел в офис с раковиной в руках, а также заявил, что теперь "главный по твиттам".

По сообщениям СМИ, Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке Twitter до пятницы.

На фоне этого он посетил главный офис компании и принес с собой раковину. Видео и соответствующий твитт он разместил на своей официальной странице в Twitter.

"Заходим в штаб-квартиру Twitter – пусть это впитается!" – написал он.

Англоязычная идиома "let that sink in", дословно – "пусть это впитается", часто используется, чтобы подчеркнуть шокирующие или интересные утверждения.

Здесь используется фразовый глагол "sink in", означающий "входить, проникать в разум", а вот само слово "sink" переводится именно как "раковина".

Также Маск обновил описание своего профиля в Twitter, указав, что теперь он – "главный по твиттам".

Профиль Илона Маска в Twitter. Скриншот: NUR.KZ

