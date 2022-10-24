Космический грузовик "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане

"Прогресс МС-19". Кадр из видео: youtube.com/NASA

Космический грузовик "Прогресс МС-19", отстыкованный ранее от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Информацию об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Роскосмоса".

"В понедельник, 24 октября 2022 года, грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и сгорел", - сообщили в корпорации.

Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, добавили в "Роскосмосе".

Как уточнили в компании, там находится так называемое "Кладбище космических кораблей".

"При входе в атмосферу большая часть космических аппаратов сгорает, но часть обшивки и другие тугоплавкие части корпуса порой достигают поверхности Земли. Потому, их контролируемо сводят в этот район — он был выбран из-за его максимальной удаленности от суши со всех сторон" - пояснили в компании.

Как добавили в "Роскосмосе", там же в 2001 году была затоплена станция "Мир".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994117-kosmicheskiy-gruzovik-progress-ms-19-zatopili-v-tihom-okeane/