Боррель принес извинения за слова о "джунглях" вокруг Европы

Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir / Anadolu/Bloomberg / Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель извинился за недавние слова о том, что Европа - это "сад", а остальной мир вокруг нее - "джунгли". Его заявление опубликовано на официальном сайте ЕС.

"Некоторые неправильно истолковали эту метафору как "колониальный европоцентризм". Я сожалею, если некоторые почувствовали себя оскорбленными. Я считаю и говорил, например, послам ЕС на прошлой неделе, что мы часто слишком европоцентричны и должны быть скромнее. Мы должны лучше узнать остальной мир, включая "Глобальный Юг" (бедные южные страны мира - прим.ред.). Я всегда выступал против подхода "Крепость Европа" и активно участвовал в развитии отношений с другими частями света", - пишет Боррель.

Вызвавшие негодование слова были сказаны Боррелем на открытии Дипломатической академии в Брюгге, передает ТАСС.

"Европа - это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. <...> Остальной мир, большая часть других стран мира - это джунгли", - заявил тогда он.

Также Боррель сказал, что "садовники", то есть европейцы, должны открыться остальному миру и взаимодействовать с ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993325-borrel-prines-izvineniya-za-slova-o-dzhunglyah-vokrug-evropy/