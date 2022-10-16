Великобритания впервые в истории выведет спутник на орбиту

Ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ракета-носитель Launcher One, которая выполнит первый в истории вывод спутника на орбиту с британской земли, доставлена на космодром Нью-Ки в Корнуолле.

Двуступенчатая ракета класса LauncherOne, которую производит концерн Virgin сэра Ричарда Брэнсона, предназначена для воздушного запуска с самолёта-носителя на большой высоте. Впервые ракету этого типа успешно запустили в прошлом году.

LauncherOne привезли в Корнуолл из Калифорнии на военном самолете и начали постепенно готовить к полету. Запуск должен состояться в ноябре - ракета выведет на орбиту сразу девять спутников, в основном британских.

Директор Корнуольского космопорта Мелисса Торп присутствовала при разгрузке ракеты, которую сразу поместили в монтажный корпус космодрома.

"Чтобы дожить до этой минуты нам понадобилось восемь лет тяжелой работы - кровь, пот и слезы всей команды", - говорит она.

"И только на прошлой неделе произошло столько всего. Бам-бам-бам - один важный момент за другим. Приехали спутники, прилетел самолет-носитель, потом оборудование для управления полетом, а теперь и ракета. Нам трудно во все это поверить", - говорит она.

"Горизонтальную" систему запуска ракеты разработали в компании Virgin Orbit.

Штаб-квартира компании базируется в Лонг-бич, пригороде Лос-Анджелеса, а для запуска своих ракет Virgin применяет модифицированную версию собственного "Боинга-747", который называют Cosmic Girl (или "Космическая девушка"). Ракета-носитель крепится ему под крыло.

До этого все ракеты Virgin взлетали в США и выполняли тестовые полеты над Тихим океаном.

Ноябрьский запуск будет не только первым в Британии, но и первым запуском LauncherOne за пределами США.

Компания Virgin Orbit пока не получила разрешения на полеты от британского авиарегулятора, который теперь лицензирует и частные космические компании. Лицензии на пуски в Британии нет и у Корнуольского космодрома, и у производителей спутников, которые будут выведены на орбиту.

Бумажная работа вот-вот начнется, а пока на космодроме идет подготовка к запуску.

Самолет Cosmic Girl прилетел в Корнуолл еще во вторник и уже выполняет тренировочные полеты.

В пятницу на космодром прибыло оборудование для управления полетом и для заправки ракеты.

Девять спутников, которые взлетят из Корнуолла, постепенно размещают в их разгонных блоках, которые отделятся от ракеты на заранее определенной высоте.

В пятницу монтировали ForgeStar-0, первый в мире валийский спутник, созданный компанией Space Forge в Кардиффе. Его цель - испытать технологию для будущих спутников, которая, возможно, позволит им прямо на орбите производить высокотехнологичные материалы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992955-velikobritaniya-vpervye-v-istorii-vyvedet-sputnik-na-orbitu/