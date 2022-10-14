Избран новый президент Ирака

Абдель Латиф Рашид. Фото: Anadolu Agency / Getty Images

Нового президента избрали в Ираке - им стал Абдель Латиф Рашид. Он стал десятым главой государства с момента введения в стране института президентства.

Рашид, как пишет местное издание INA, был избран Палатой представителей Ирака.

Во втором туре тайного голосования он набрал больше голосов, чем его оппонент Бархам Салех, который является действующим президентом Ирака.

Рашид получил 162 голоса из 269, за Бархама Салеха проголосовали 99 человек, еще 8 голосов признали недействительными.

По информации Аlarabiya news, новый президент Ирака сразу же принял присягу и приступил к своим обязанностям. Рашид назначил премьер-министром страны Мохаммада Шайа ас-Судани.

Новому президенту Ирака 78 лет. По профессии он является инженером, обучался в Великобритании - окончил Манчестерский университет. С 2003 по 2010 год занимал пост министра по водным ресурсам Ирака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992655-izbran-novyy-prezident-iraka/