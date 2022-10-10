Ван дер Беллен победил на выборах президента Австрии

Александер ван дер Беллен. Фото: Dietmar Stiplovsek / APA / AFP / Getty Images

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен сохранит свою должность, свидетельствуют предварительные результаты голосования на выборах.

Выборы главы австрийского государства состоялись в воскресенье, 9 октября. По информации DW, Ван дер Беллен победил с большим отрывом - он набрал 54,6 процента голосов.

Для оглашения итоговых результатов необходимо обработать еще около 800 тыс. бюллетеней, отправленных с помощью голосования по почте. Однако, как считают эксперты, ситуация вряд ли сильно изменится.

Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо было набрать более 50 процентов голосов. Таким образом, как отметили корреспонденты, Ван дер Беллен переизбран на второй шестилетний срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991850-van-der-bellen-pobedil-na-vyborah-prezidenta-avstrii/