Известного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали

Татьяна Тарасова. Фото: Maxim Zmeyev / AFP / Getty Images

Советского и российского тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову доставили в больницу. Она подтвердила факт госпитализации, но причины не озвучила, передает "ВсеПроСпорт".

"Я в больнице", – сообщила Тарасова изданию.

Но российский тренер отказалась комментировать подробности госпитализации и своего состояния.

Издание пишет, что на днях ей вызывали бригаду скорой помощи после жалоб на боли в животе и головную боль. Врачи оказали ей медицинскую помощь, однако не стали госпитализировать.

Кроме того, в декабре тренера два раза увозили в больницу по причине ухудшения здоровья.

Как сообщил Telegram-канал Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебробазилярную недостаточность, нарушение функций мозга, которое вызвано уменьшением кровоснабжения. Однако она отказалась от госпитализации. Дальнейшее лечение ведет личный врач Тарасовой.

Напомним, в августе датскому режиссеру и номинанту на премию "Оскар" Ларсу фон Триеру диагностировали болезнь Паркинсона. При этом кинодеятель продолжает работу над текущим проектом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991506-izvestnogo-trenera-po-figurnomu-kataniyu-tatyanu-tarasovu-gospitalizirovali/