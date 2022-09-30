Город Подгорица, Черногория. Иллюстративное фото: Pexels

Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Министерство иностранных дел России подтвердило, что соответствующий ответ последует от Москвы.

"МИД Черногории объявил шестерых дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон-грата, в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениям взаимной признательности и уважения между двумя странами", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Позже ТАСС подтвердили, что Черногория выслала почти весь дипломатический состав посольства России.

"Подтверждаем факт высылки. Высылается практически весь дипсостав", - сказали в посольстве.

Также с 30 сентября была приостановлена работа консульского отдела посольства России в Черногории, о чем уведомили на официальном сайте.

"Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок", - гласит сообщение.

В российском МИД пообещали предпринять ответные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990352-chernogoriya-obyavila-shesteryh-rossiyskih-diplomatov-personami-non-grata/