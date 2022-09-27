Россия объявила персоной нон грата сотрудника Генконсульства Японии

Здание МИД России в Москве. Иллюстративное фото: Pexels

Сотрудник Генерального консульства Японии во Владивостоке был объявлен российской стороной персоной нон грата. Соответствующее сообщение появилось на сайте российского МИД.

"26 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России консул Генерального консульства Японии в городе Владивостоке объявлен "persona non grata" , - сказано в сообщении.

В связи с чем консул японского Генконсульства во Владивостоке Тацунори Мотоки обязан покинуть Россию в течение последующих 48 часов.

В ответ министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла и выразило протест. Глава МИД Есимаса Хаяси назвал действия России "явным нарушением Венской конвенции о консульских отношениях", передает агентство Kyodo.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989749-rossiya-obyavila-personoy-non-grata-sotrudnika-genkonsulstva-yaponii/