Интерпол выпустил "красное уведомление" об аресте соучредителя Terraform Labs

Арест. Иллюстративное фото: pixabay.com

Интерпол выпустил "красное уведомление" для правоохранительных органов по всему миру об аресте соучредителя Terraform Labs До Квона, который находится в бегах и отказывается сотрудничать с полицией Южной Кореи в расследовании краха токенов TerraUSD и Luna, передает Financial Times.

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В понедельник, 26 сентября, прокуратура Южного округа Сеула заявила, что правоохранительные органы всего мира имеют санкцию на арест Квона, который обвиняется в финансовом мошенничестве и нарушении законов о рынках у себя на родине. Ранее Южная Корея обратилась к Интерполу с просьбой издать соответствующий указ. Прокуратура также попросила Министерство иностранных дел аннулировать южнокорейский паспорт Квона после того, как он сообщил прокурорам через своего адвоката, что не намерен явиться на допрос.

По данным прокуратуры Южной Кореи, Квон уехал в Сингапур в конце апреля, но его местонахождение остается неизвестным. Расследование в отношении Квона началось после краха TerraUSD и Luna, от которого пострадали сотни тысяч инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989591-interpol-vypustil-krasnoe-uvedomlenie-ob-areste-souchreditelya-terraform-labs/