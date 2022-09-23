Страны БРИКС призвали реформировать ООН

Здание ООН. Фото: Getty Images/ Johannes Simon / Staff

Главы МИД стран БРИКС провели ежегодную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По итогам встречи было выпущено заявление, опубликованное на сайте индийского МИД.

Главы МИД призвали к реформированию Организации Объединенных Наций.

"Министры подтвердили свою приверженность укреплению и реформированию многосторонней системы, особенно ООН и ее главных органов, с тем, чтобы сделать институты и инструменты глобального управления более инклюзивными, представительными, партисипативными, обновленными и демократическими и способствовать более широкому и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран", - гласит сообщение.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Объединение было образовано в 2009 году.

77-я сессия Генассамблеи ООН проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989299-strany-briks-prizvali-reformirovat-oon/