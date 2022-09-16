WSJ: США могут ввести санкции против Ирана из-за нападения на писателя Салмана Рушди

Салман Рушди. Фото: Herbert Neubauer / APA / AFP / Getty Images

США рассматривают возможность введения санкций против организаций, связанных с Ираном, за поощрение нападений на писателя Салмана Рушди. В прошлом месяце известный писатель получил ножевое ранение на мероприятии в Нью-Йорке, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщают источники The Wall Street Journal, санкции могут включать в себя ограничение доступа для этих организаций к мировой финансовой системе. В 1988 году иранские лидеры приговорили писателя Салмана Рушди к казни за произведение "Сатанинские стихи". Несколько лет после этого литературный деятель провел под защитой полиции. Через время он вернулся к публичной деятельности, однако награда за его убийство все еще объявлена.

1 августа 2022 года на писателя было совершено нападение в Нью-Йорке перед лекцией в Институте Чатокуа. Федеральные власти подозревают в нападении жителя Нью-Джерси ливанского происхождения.

В Иране казнь Рушди поддерживают даже в СМИ. Так, информационное агентство Fars публично пообещало вложиться в награду за убийство писателя. Санкции усложнят деятельность организаций, которые поощряют нападения на Салмана Рушди. В перспективе у этих организаций могут возникнуть сложности с отправкой денег за границу и получением средств из других стран.

Минфин США отказался комментировать этот вопрос. Однако ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "использовать все инструменты, имеющиеся в распоряжении США", чтобы прекратить нападения на Рушди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987917-wsj-ssha-mogut-vvesti-sanktsii-protiv-irana-iz-za-napadeniya-na-pisatelya-salmana-rushdi/