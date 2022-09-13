Умер легендарный режиссер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар. Фото: .instagram.com/jean_l_go

Скончался легендарный франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар. Ему был 91 год. Как стало известно, он решил уйти из жизни путем эвтаназии.

Как сообщает издание Liberation, сегодня, 13 сентября, франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года.

"Никаких официальных церемоний не планируется проводить. Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован", - говорится в заявлении семьи режиссера.

Как позднее сообщило это же французское издание, ссылаясь на близких режиссера, кинематографист прибегнул к эвтаназии.

"Он не был болен, он просто был истощен. Он принял решение закончить жизнь. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом стало известно", - цитирует близкого друга Годара Liberation.

Жан-Люк Годар родился в декабре 1930 года. Он стоял у истоков французской новой волны в кино - направления конца 1950-1960 годов.

Всего режиссер снял более сотни фильмов, среди которых такие картины, как "На последнем дыхании", главную роли в котором исполнил Жан-Поль Бельмондо, "Презрение", "Банда аутсайдеров", "Маленький солдат" и другие. Последняя картина Годара "Образ и речь" вышла в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987600-umer-legendarnyy-rezhisser-zhan-lyuk-godar/