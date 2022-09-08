ЮНЕСКО: Стран, в которых дети не ходят в школу, стало больше

Иллюстративное фото: pexels.com

Африка к югу от Сахары является единственным регионом в мире, где продолжает увеличиваться количество детей, не посещающих школы. Также подобная проблема существует в Индии и Пакистане, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным ЮНЕСКО, Индия, Нигерия и Пакистан входят в тройку стран с наибольшим числом детей, не посещающих школу (244 млн человек). Особый интерес представляет тот факт, что этот показатель увеличивается в странах Африки к югу от Сахары. Тогда как в остальном мире он имеет тенденцию к снижению. Помимо Нигерии, где в настоящее время насчитывается более 20 млн детей, не посещающих школу, все больше детей перестают учиться в Эфиопии, Танзании, Демократической Республике Конго и Судане. В нелестную десятку стран, в которых живет больше всего детей, не посещающих школу, также входят Китай, Индонезия и Бангладеш.

"С 2009 года количество детей, не посещающих школу, увеличилось на 20 миллионов человек, достигнув 98 миллионов в 2021 году", — говорится в докладе ЮНЕСКО.

Специалисты заявляют, что конфликты и политические беспорядки в различных частях Африки могли повлиять на то, что у многих родителей больше нет возможности отправить ребенка в школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986570-yunesko-stran-v-kotoryh-deti-ne-hodyat-v-shkolu-stalo-bolshe/