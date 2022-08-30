СМИ: 20 человек погибли в вооруженных столкновениях в Багдаде (видео)

Протесты в Багдаде. Кадр из видео: twitter.com/Journaltics

На улицах Багдада, столицы Ирака, продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и его политическими конкурентами. В результате протестов погибло уже 20 человек, а несколько сотен были ранены, передает РИА Новости.

"Двадцать человек стали жертвами столкновений в "зеленой зоне" Багдада (район в центре иракской столицы, где расположены иностранные и правительственные объекты – прим. ред.)", – говорится в сообщении телеканала Аль-Джазира.

Ранее другой телеканал телеканал – "Аль-Арабия" – сообщал о 14 погибших в столкновениях и более чем 300 раненых.

По данным СМИ, сейчас в "зеленой зоне" Багдада идут ожесточенные бои между бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира"), которая подчиняется популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру, и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Сообщается, что стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.

Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы.

Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец – штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.

Позднее иракские силовики взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.

Вчера вечером ас-Садр объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985363-smi-20-chelovek-pogibli-v-vooruzhennyh-stolknoveniyah-v-bagdade-video/