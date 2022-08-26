Анализ: Завод в России сжигает природный газ на 10 млн долларов ежедневно

Завод "Портовая". Фото: Alexander Zemlianichenko Jr./Bloomberg via Getty Images

Анализ экспертов Rystad Energy показал, что российский завод на границе с Финляндией впустую сжигает ежедневно природный газ на 10 млн долларов. Это может навредить окружающей среде, передает Би-би-си.

Завод по производству СПГ "Портовая" расположен недалеко от границы с Финляндией в Санкт-Петербурге. Рядом с заводом находится компрессорная станция "Северного потока-1", по которому российский природный газ направляется в Германию.

Но поставки в Германию были прекращены в середине июля. Российская сторона заявила, что причина остановки заключается в технических проблемах.

В начале лета финские граждане, проживающие на границе с Россией, начали сообщать о башне с непрерывно горящим пламенем на территории завода "Портовая". Эксперты Rystad Energy утверждают, что раньше этот газ, который используется для "факела", поставлялся в Германию.

Их анализ показал, что таким образом российская сторона сжигает ежедневно 3,34 млн кубометров газа на 10 млн долларов. Это, по их словам, способствует усилению темпов глобального потепления.

"Я никогда не видела, чтобы завод СПГ сжигал столько газа", - говорит эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо доктор Джессика Маккарти.

Сжигание газа - обычное явление на подобных заводах. Но происходящее на заводе "Портовая" озадачило экспертов.

"Такое длительное сжигание газа может означать, что им не хватает какого-то оборудования. Так, из-за торгового эмбарго с Россией они не могут производить высококачественные клапаны, необходимые для переработки нефти и газа. Поэтому, возможно, некоторые клапаны сломаны, и они не могут их заменить", - выразил мнение профессор энергетической инженерии из Технологического университета Лаппеэнранта (LUT) Эса Ваккилайнен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985002-analiz-zavod-v-rossii-szhigaet-prirodnyy-gaz-na-10-mln-dollarov-ezhednevno/