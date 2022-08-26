Шольц оценил шансы легализации каннабиса в Германии

Олаф Шольц. Кадр из видео: YouTube/RTL

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал непростым возможное решение о легализации каннабиса в стране. Такое заявление он сделал в Магдебурге, отвечая на вопросы граждан, передает РБК со ссылкой на Spiegel.

Как сказал Шольц, он выступает за легализацию. При этом есть граждане, которые могут злоупотреблять этим, нанося себе "серьезный психологический ущерб". Но несмотря на это, большинство имеет "наполовину цивилизованное" отношение к потреблению каннабиса.

Решение о легализации марихуаны правительство Германии приняло в ноябре прошлого года. Данный шаг объяснили тем, что это гарантирует защиту несовершеннолетних от его потребления, так как каннабис будут продавать только взрослым в лицензированных магазинах.

Также мера позволит контролировать качество и предотвратит появление в нем опасных веществ.

Напомним, в конце января Таиланд первым среди стран Азии полностью легализовал каннабис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984967-sholts-otsenil-shansy-legalizatsii-kannabisa-v-germanii/