Премьер-министра Таиланда отстранили от должности

Прают Чан-Оча. Фото: Jes Aznar / Getty Images

Конституционный суд Таиланда принял решение отстранить от должности премьер-министра страны Праюта Чан-Оча, так как тот, фактически находясь у власти с 2014 года, превысил максимальный восьмилетний срок правления, пишет издание Bloomberg.

Сегодня, 24 августа, решением суда были приостановлены полномочия тайского премьера Праюта Чан-Оча. Тем не менее отмечается, что 68-летний политик сохранит должность министра обороны.

Обязанности премьер-министра Таиланда будет исполнять его заместитель Правит Вонгсуван.

"Генерал Прают Чан-Оча полностью уважает решение конституционного суда и прекратит выполнение обязанностей премьер-министра с сегодняшнего дня", – говорится в заявлении официального представителя правительства Таиланда.

Сообщается, что премьер Чан-Оча пришел к власти после переворота в 2014 году. Таким образом, находясь у власти уже восемь лет, он превысил максимальный срок правления, установленный конституцией Таиланда.

При этом некоторые сторонники Праюта заявляют, что его срок должен отсчитываться либо с момента вступления в силу конституции в 2017 году, либо даже с момента выборов в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984652-premer-ministra-taylanda-otstranili-ot-dolzhnosti/