План по сокращению загрязнений мирового океана пластиком разрабатывает ООН

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ООН разрабатывает план по сокращению загрязнений мирового океана гранулами микропластика, который убивает китов, дельфинов и черепах. Эти гранулы также выбрасываются на берег, что усиливает проблему загрязнения водоемов, передает The Guardian.

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Гранулы являются одним из наиболее распространенных микропластиковых загрязнителей в мировых водах: от Новой Зеландии до побережья Корнуолла в Великобритании. Разноцветные гранулы, производимые нефтехимическими компаниями, используют для производства пластиковых изделий (пакетов, бутылок, трубопроводов и т.д.).

Так, миллиарды гранул были выброшены на берег Шри-Ланки в мае прошлого года после того, как контейнеровоз X-Press Pearl загорелся и затонул в Индийском океане. ООН заявила, что это стало самой страшной морской катастрофой в истории Шри-Ланки. ООН обратилась к экспертам по загрязнению с просьбой изучить варианты "снижения экологического риска, связанного с морской транспортировкой пластиковых гранул". Ожидается, что группа экспертов представит свои предложения в апреле следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984398-plan-po-sokrascheniyu-zagryazneniy-mirovogo-okeana-plastikom-razrabatyvaet-oon/