NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой гумпомощи для бедных стран

Иллюстративное фото: MPI/Getty Images

Отчасти из-за войны в Украине и связанных с ней колоссальных расходов ООН в этом году столкнулась с рекордной нехваткой гуманитарной помощи для бедных стран, передает The New York Times.

В организации сообщают, что им не хватает средств для финансирования самых базовых потребностей, как жилье, еда, вода, электроэнергия и образование, в регионах, где особенно выражен гуманитарный кризис.

Так, к примеру, в ряде лагерей для сирийских беженцев на севере Ирака перекрыт доступ к чистой воде и электричеству. В Конго люди рискуют остаться без крова, а в Южном Судане не откроются школы для детей беженцев.

В этом году для помощи более чем 200 млн людям по всему миру нужно 48,7 млрд долларов. С начала года организация собрала менее трети этой суммы.

Одна из причин - война в Украине. С начала конфликта большая часть денег ушла на пожертвования для пострадавших украинцев. Другие причины - ущерб от пандемии COVID-19 и сильная засуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984377-nyt-oon-stolknulas-s-rekordnoy-nehvatkoy-gumpomoschi-dlya-bednyh-stran/