Блинкен пошутил о влиянии опыта в боевых искусствах на работу дипломата

Энтони Блинкен. Фото: ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления в Госдепартаменте на одном из мероприятий пошутил о влиянии опыта в боевых искусствах на работу дипломата. Стенограмма события доступна на сайте ведомства.

Мероприятие было посвящено годовщине с момента учреждения стипендии Томаса Пикеринга по международным отношениям, программы по международным отношениям Чарльза Рангела, а также стипендии Дональда Пейна по международному развитию и программы стипендий по информационным технологиям в области иностранных дел.

Блинкен поприветствовал одного из стипендиатов Пикеринга по имени Брайан Фурман, отметив, что в колледже Фурман также увлекался боевыми искусствами.

"Кстати, наличие некоторого опыта в боевых искусствах очень помогает в работе, которую мы делаем каждый день, и это заставляет меня чувствовать себя намного лучше", - отметил Блинкен, после чего присутствующие в зале рассмеялись.

Стипендия имени Томаса Пикеринга выдается талантливым студентам, которые заинтересованы в продолжении карьеры на дипломатической службе в Госдепартаменте США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983696-blinken-poshutil-o-vliyanii-opyta-v-boevyh-iskusstvah-na-rabotu-diplomata/