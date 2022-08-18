NASA готовится к новой миссии на Луну

Иллюстративное фото.: pixabay.com

NASA готовит к полету новую гигантскую лунную ракету. Первое испытание пройдет без экипажа на борту, но в следующих миссиях космическое агентство планирует отправить астронавтов на поверхность Луны, передает BBC.

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Американское космическое агентство NASA готовит к первому полету гигантскую ракету "Новая Луна". Аппарат доставлен на площадку 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде для старта, запланированного на 29 августа. Первое испытание корабля пройдет без экипажа на борту. В дальнейшем агентство планирует впервые за последние 50 лет отправить астронавтов на поверхность Луны. Это ключевой момент для NASA, которое в декабре будет отмечать полувековую годовщину миссии "Аполлон-17", последней высадки человека на Луну. Агентство пообещало презентовать программу Artemis, которая учитывает использование современных технологий. Новая миссия названа в честь древнегреческой богини Артемиды, которая является сестрой-близнецом бога Аполлона и богиней Луны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983539-nasa-gotovitsya-k-novoy-missii-na-lunu/