Перелететь Атлантику за пять часов: American Airlines купит сверхскоростные самолеты

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Американский авиаперевозчик American Airlines купит 20 сверхскоростных самолетов Overture у компании Boom 20. По словам производителей, Overture будет летать со скоростью 1304 миль в час, что значительно сократит время трансатлантических и транстихоокеанских перелетов, передает CNBC.

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"Пассажиры хотят, чтобы полеты стали быстрыми, удобными и экологичными. Все это предлагает Overture. Время полета сократится в два раза. Теперь вы сможете долететь из Майами в Лондон за пять часов. Длительность рейса Сиэтл-Токио, которая составляет более десяти часов, сократится до шести", — сказал генеральный директор Boom Блейк Шолл в интервью CNBC.

По словам производителей, их самолеты будут развивать скорость до 1304 миль в час. Благодаря этому пассажиры будут обеспечены быстрыми трансатлантическими и транстихоокеанскими перелетами. Финансовый директор American Airlines Дерек Керр заявил, что сверхскоростные полеты являются важной частью развития для компании, которая хочет предоставлять лучшие услуги своим клиентам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983538-pereletet-atlantiku-za-pyat-chasov-american-airlines-kupit-sverhskorostnye-samolety/