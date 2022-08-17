NBC: Трамп в 2019 году рассекретил в своем Twitter спутника-шпиона США

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Однажды во время своего президентства Дональд Трамп решил опубликовать в Twitter строго засекреченное изображение, сделанное секретным спутником-шпионом США, передает NBC со ссылкой на источники.

Офицеры ЦРУ знали, что Трамп почти никогда не читал даже самые краткие письменные сводки брифингов разведки. Чтобы привлечь его внимание, в предоставленных отчетах должны были быть яркие изображения, урезанные диаграммы и изящная графика.

"Чтобы привлечь его внимание, вы должны были использовать изображения и броские заголовки, даже лучше, если в них было его имя", - говорит бывший офицер ЦРУ Дуг Лондон.

30 августа 2019 года офицеры принесли Трампу очередной доклад, вложив туда изображение, сделанное строго засекреченным спутником-шпионом США. На снимке была изображена иранская ракетная площадка, на которой произошел неудачный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как только Трамп увидел снимок, он тут же решил его опубликовать в Twitter. Его стали отговаривать и предупреждать о последствиях. Но бывший президент США стоял на своем.

"Послушайте, я президент, я могу рассекретить что угодно", - говорил Трамп.

Тогда офицеры ЦРУ дали Трампу опубликовать изображение с менее четким разрешением. Таким образом, 45-й президент США дал понять другим странам, насколько Штаты сильны в шпионаже через спутники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983480-nbc-tramp-v-2019-godu-rassekretil-v-svoem-twitter-sputnika-shpiona-ssha/