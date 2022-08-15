Countrymeters: Население планеты превысило 8 млрд человек

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Согласно данным на сайте Countrymeters, численность населения планеты составило более восьми миллиардов человек. Наибольшее количество людей сосредоточено в Китае и Индии.

Из восьми миллиардов человек более четырех миллиардов, то есть чуть больше 50 процентов, составляют мужчины. И почти четыре миллиарда - женщины.

При этом 1,4 млрд человек в мире сосредоточены в Китае (18,1%), почти такой же показатель - в Индии (17,7%). На третьем месте по численности населения расположились Соединенные Штаты - 336 млн или 4,2%.

На сайте также утверждается, что, согласно данным Отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, первый миллиард населения был зафиксирован в 1804 году. К 1987 году показатель достиг пяти миллиардов. В 1999 году численность населения планеты достигла шести миллиардов, а семи миллиардов - в 2011 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983189-countrymeters-naselenie-planety-prevysilo-8-mlrd-chelovek/