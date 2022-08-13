Нападение на Салмана Рушди в США: писатель подключен к аппарату ИВЛ, он может лишиться глаза

Салман Рушди. Фото: Herbert Neubauer / APA / AFP / Getty Images

Писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения в США, скорее всего, лишится глаза, сообщил его агент. О мотивах нападавшего пока не сообщалось, однако в отношении Рушди все еще действует фетва-смертный приговор, вынесенная иранским аятолой Хомейни.

"Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", – цитирует Рейтер письменное заявление Эндрю Уайли. По словам агента, Рушди сейчас подключен к аппарату ИВЛ.

Как передают мировые агентства, Рушди готовился выступить с лекцией в одной общественной организации в местечке Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил человек и напал на писателя.

По свидетельствам очевидцев, нападавший был в маске и нанес Рушди несколько ударов ножом, после чего писатель упал, а ему на помощь бросились люди из зала, которые также помогли скрутить нападавшего. Он находится под стражей, полиция сообщила, что это 24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар.

Мотивы Матара, как утверждает полиция, пока доподлинно не известны – выяснением мотивов и обстоятельств преступления вместе с полицией занимается ФБР. По словам полиции, у Матара был пропуск на лекцию Рушди и, судя про предварительным данным, он действовал в одиночку.

Через несколько часов после того, как Рушди был ранен, полиция сообщила, что ему до сих пор делают операцию, а также уточнила, что он ранен в шею и живот.

В соцсетях распространяются первых секунд после нападения на Рушди.

"Через пару минут после начала утренней программы с обычными объявлениями, с рассказом ведущего о регламенте, о том, кто будет на сцене с гостем и так далее, кто-то ворвался на сцену сзади и несколько раз ударил Салмана Рушди ножом. Все случилось очень быстро", – рассказал в интервью Би-би-си очевидец происшествия Карл Ливен.

Журналист издания Buffalo News Марк Соммер рассказал Би-би-си, что нападавший был в черной маске.

Рушди на носилках вынесли из здания Института Чотокуа и на вертолете увезли в больницу. Позже полиция сообщила, что он ранен ножом в шею. Затем губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул объявила, что Рушди жив. Ведущий собрания Генри Рис получил небольшую травму головы.

"Рушди пользовался правом, которое мы всегда должны защищать"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие британские политики заклеймили нападение на Салмана Рушди, назвав это вызовом свободе слова. Джонсон сказал, что потрясен нападением на Салмана Рушди, который в тот момент "пользовался тем самым правом, которое мы всегда должны защищать".

"Мои мысли с его близкими, и мы все надеемся, что с ним все будет в порядке", – написал он в "Твиттере".

Мусульманский совет Великобритании также подверг резкой критике нападение на писателя. "Такого рода насилие недопустимо, и виновный должен быть привлечен к ответственности", – говорится в заявлении совета, опубликованном в "Твиттере".

Директор издательского дома Penguin Random House, публикующего книги Рушди, назвал нападение на писателя актом публичного насилия. Маркус Доль сказал, что глубоко потрясен случившимся, добавив, что сочувствует Салману Рушди и его близким.

Британец индийского просхождения Салман Рушди – автор многих книг, и в том числе романа "Сатанинские стихи". Многие мусульмане сочли эту книгу богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди. При этом фетва предписывала убить не только Рушди, но и всех причастных к изданию книги.

"Мистер Рушди говорил, что главным образом хотел показать в этой книге жизнь иммигранта, но некоторые мусульмане были оскорблены изображением в ней пророка Мухаммеда и тем, что автор усомнился в том, что Коран – это откровение божье", – объясняет редактор Би-би-си по вопросам религии Алим Макбул.

"До того, как аятолла Хомейни издал свою фетву, "Сатанинские стихи" были запрещены сначала в родной стране писателя, Индии, а затем еще в нескольких странах", – напоминает Алим Макбул.

Рушди скрывался девять лет, пока новые правители Ирана в конце 1990-х не объявили, что больше не считают фетву умершего в 1989 году аятоллы Хомейни действительной.

Однако на неофициальном – или полуофициальном – уровне фетва осталась в силе. За голову живущего на Западе Рушди один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983060-napadenie-na-salmana-rushdi-v-ssha-pisatel-podklyuchen-k-apparatu-ivl-on-mozhet-lishitsya-glaza/